Kolmapäeval esitles tööde teostaja Archaeovision OÜ esindaja Andres Uueni Sõru Muuseumis valminud materjale ning vastas kohalolijate küsimustele.
UUDISED
AJALOOLINE VÄÄRTUS | Mootorpurjekast “Alar” valmis 3D-mudel
Sõru sadamas asuva vanalaeva mootorpurjekas “Alari” laevakere mõõdistati digitaalselt nii seest kui väljast. Valminud 3D-mudelid jäädvustavad hävimisohus laeva praeguse seisukorra ning aitavad kavandada selle edasist säilitamist.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
ETV saade "Pealtnägija“ tutvustas hiidlase Tõnis Vanaselja eestvedamisel arendatavat superautot Kalana, mis on teadaolevalt kõige kiirem ja kallim sõiduk, mida Eestis toodetakse. Juba kavandatakse...
GALERIID
Üheteistkümnes Kommijooks tõi Käinasse 858 väikest ja suurt liikumishuvilist, kes otsisid kontrollpunkte, nautisid sügisilma ja keda finišis ootas magus üllatus.
ARVAMUS
Vaimsest tervisest räägitakse kohati rohkemgi kui füüsilisest. Vähem kõneldakse nendest vaimse tervise probleemidest, mis tekivad füüsilise haiguse tõttu. Iga kolmas vähipatsient on kimpus depressiooni,...