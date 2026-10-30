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AJALOOLINE VÄÄRTUS | Mootorpurjekast “Alar” valmis 3D-mudel

Sõru sadamas asuva vanalaeva mootorpurjekas “Alari” laevakere mõõdistati digitaalselt nii seest kui väljast. Valminud 3D-mudelid jäädvustavad hävimisohus laeva praeguse seisukorra ning aitavad kavandada selle edasist säilitamist.

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Andres Uueni esitles Sõru Muuseumis mootorpujeka "Alar" digimõõdistamise tulemusi. | Foto: Sõru Muuseum

Kolmapäeval esitles tööde teostaja Archaeovision OÜ esindaja Andres Uueni Sõru Muuseumis valminud materjale ning vastas kohalolijate küsimustele.

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