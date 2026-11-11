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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Esimesed lumehelbed tulekul

Ilm on pööranud jahedama pale ning lähipäevil näeb tõenäoliselt esimesed pooltahked sademed ka ära. See tähendab, et võiks autoninad suunata rehvivahetuse suunas.
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Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (12.11) laieneb Läänemerele aktiivne madalrõhkkond. Päeval on mõneks tunniks pisut kuivem, kuid õhtul jõuab uus tihedam pilvemass, kisub sajule. Vihma sekka võib tulla ka märgi helbeid ja lumekruupe!

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