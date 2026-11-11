AHTO ILMAJUTUD | Esimesed lumehelbed tulekul

Neljapäeval (12.11) laieneb Läänemerele aktiivne madalrõhkkond. Päeval on mõneks tunniks pisut kuivem, kuid õhtul jõuab uus tihedam pilvemass, kisub sajule. Vihma sekka võib tulla ka märgi helbeid ja lumekruupe!
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