Neljapäeval (26.11) pilved eemalduvad ning võimu haarab Skandinaavias arenev külm kõrgrõhuala. Päeval on õhutemperatuur veel kergelt plusspoolel, õhtul aga langeb miinuspoolele.
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