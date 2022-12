Abiturient kudus kõikidele Hiiumaa uutele titadele sokid

Kui sündivus Hiiumaal järgmisel aastal suurt hüpet ei tee, saavad kõik uued ilmakodanikud jalga Hiiumaa gümnaasiumi abituriendi Klaarika Küttimi lõngajääkidest kootud pisitillukesed sokid.

Hiiumaa haiglas teisipäeval sokke üle andmas käies öeldi Klaarikale, et sel aastal on sündinud 39 last – nii peaks valminud poolesajast sokipaarist jaguma küll.

„Just vaatasin neid papusid – täiuslikult kootud,“ ütles ämmaemand Ruth Esta Hiiu Lehele. „See on lihtsalt nii vahva! Peab üks imeline neiu olema.“

Sokkide kudumise võttis Klaarika ette gümnaasiumi uurimistööga seoses, mille nimi ongi “Kootud sokid Hiiumaa beebidele“. Sokkidele joonistas ta ise mustri, nägi kudumisega poolteist aastat vaeva ja saigi poolsada paari valmis.

„Õppisime juba põhikoolis kudumist ja see oli selge. Hakkasin lihtsalt katsetama ja vaatasin, mis kõige paremini sobib ja kuidas parajad suurused tulevad,“ rääkis kuduja, kuidas valmis sokkide unikaalne muster.

Sokid on hästi mitmevärvilised. Klaarika leiab, et tüdrukutel ei peagi esemed sugugi olema roosad ja poiste omad sinised: „Minu arust võiks kanda seda, mis meeldib.“

Sellel, et sokid on värvilised, on veel üks hea põhjus. Nimelt käis Klaarika vanem õde Kristelle välja mõtte, et ta kohe poest lõnga ostma ei läheks, vaid kasutaks ära kõik ülejäänud lõnga­jupid ja -tokid, et siis on ettevõtmine ka nagu natuke taaskasutus ja säästmine ka.

Tulemus sai kokku nii hea, et Klaarika teenis hindamisel oma uurimistöö eest maksimaalsed 100 punkti. Väga rahul oli ka juhendaja Jana Uuskari.

Hiiumaa aasta ema 2022 Deivi Küttim ütles tütre iseloomustamiseks, et hooliv ja hella hingega on ta küll: „Heategevus ja tema lähevad väga hästi kokku, ta on hästi empaatiline.“

Ämmaemand Ruth Esta sõnul lähevad need 50 paari kohe käiku. „Seda, kui kauaks neid jätkub, me isegi ei saa prognoosida, sest kõik, kes järgmisel aastal sünnivad, ei ole veel nii-öelda kasvama pandud,“ naljatas ta.