ABI TUGIGRUPIST | ATH: Inimeste nähtamatud raskused

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ei ole kasvatamatus, laiskus ega tahtejõu puudumine. See on eripära, mille mõistmine aitab luua toetava keskkonna nii lastele, täiskasvanutele kui ka nende lähedastele. Keegi ei peaks jääma oma muredega üksi.